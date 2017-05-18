علماء : زلزال ” مدمر ” قد يضرب مدينة إسطنبول في أي لحظة

حذر العلماء من أن زلزالا بقوة 7 درجات أو أكثر سيضرب مدنية #إسطنبول التركية في أي لحظة، مع اطلاق الإنذار بحدوثه قبل ثوان قليلة فقط.

ويمكن أن يكون مركز الزلزال في منطقة “فالق” شمال الأناضول، على بوابات المدينة، وفقا لما ذكرته التوقعات الحالية. هذا وقد يكون الزلزال مدمرا للمدينة التركية التي تضم أكثر من 15 مليون نسمة، وآلاف السياح وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم ، ويعتمد مدى هذا التهديد الزلزالي لمدينة اسطنبول، على قوة تشابك الصفائح، والمنطقة التي يضربها الزلزال.

وتشير الأبحاث التي أجراها، ماركو بونهوف، من مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية، إلى أن الزلزال الضخم القادم، قد يحدث في اسطنبول، بعد أن ينشأ من الجانب الشرقي لبحر مرمرة.

وقال الدكتور بونهوف: “يوجد خبر سار وآخر سيء بالنسبة للمدينة، الخبر السار: سينتشر الزلزال شرقا، أي بعيدا عن المدينة، أما الخبر السيء: سيكون هناك لحظات قصيرة جدا للإنذار المبكر، قبل بضع ثوان”.

يذكر أن منطقة مرمرة، لم تُحدث زلزالا كبيرا منذ عام 1766، ولكن من المعروف أن هنالك تمزق يحدث كل 250 سنة، استنادا إلى السجلات التاريخية.

وتجدر الإشارة، إلى أن زلزال اسطنبول الأخير وقوته 7 درجات، كان في عام 1894، وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 1349 شخصا.

وتعتبر أوقات الإنذار المبكر بالغة الأهمية من أجل تحويل إشارات المرور، إلى اللون الأحمر، لإغلاق الأنفاق والجسور، وكذلك البنية التحتية الحيوية.

وأوضح الباحثون أن انخفاض الجزء الغربي من منطقة الزلزال، كما تزحف الصفائح التكتونية بمعدل بطيء جدا، لتحدث هزات صغيرة متقطعة في أوقات مختلفة.

أما في الجزء الشرقي، وعلى مقربة من اسطنبول، تبدو الصفائح التكتونية مغلقة تماما، ما يؤدي إلى تراكم الطاقة وزيادة احتمال حدوث زلزال مدمر.

ومع ذلك، تشير البيانات الحالية التي تم الحصول عليها، إلى أن الزلزال سيكون مركزا على بوابات اسطنبول.

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