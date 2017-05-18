” قط ” أسترالي ينافس على لقب الأطول في العالم

انتشرت صور لـ#قط أسترالي، قد يكون الأطول في العالم، حيث يبلغ طوله 120 سنتيمترا، فيما تريد مؤسسة “#غينيس” للأرقام القياسية تحديد قياساته للتأكد من إنه الأطول.
ووفقا لموقع “ماشبل”، تواصلت مؤسسة غينيس بصاحبة القط، ستيفي هيرست، كي يقوموا بالقياسات باللازمة لمقارنته بالقط “لودو” الذي يبلغ طوله 118 سنتيمترا ، وبحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز يبلغ عمر القط 3 أعوام ويزن 14 كيلوغراما، وهو من نوع “ماين كون” الكبير في الحجم، مما يرشحه ليكون أطول قطة منزل في العالم.
وقال أصحاب القط: “هي تنام على الكنبة، لأن حجمها لا يكفي للنوم معنا على السرير” ، ويمتلك القط حسابا على إنستغرام ويتابعه أكثر من 14 ألف متابع.
عكس السير
قيم الخبر
رغم انه قط الا انه يدعي انه اسد بس عفوا لا هذا ولا ذاك لانه مصنف كذيل كلب لا اكثر