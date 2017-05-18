” قط ” أسترالي ينافس على لقب الأطول في العالم

انتشرت صور لـ#قط أسترالي، قد يكون الأطول في العالم، حيث يبلغ طوله 120 سنتيمترا، فيما تريد مؤسسة “#غينيس” للأرقام القياسية تحديد قياساته للتأكد من إنه الأطول.

ووفقا لموقع “ماشبل”، تواصلت مؤسسة غينيس بصاحبة القط، ستيفي هيرست، كي يقوموا بالقياسات باللازمة لمقارنته بالقط “لودو” الذي يبلغ طوله 118 سنتيمترا ، وبحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز يبلغ عمر القط 3 أعوام ويزن 14 كيلوغراما، وهو من نوع “ماين كون” الكبير في الحجم، مما يرشحه ليكون أطول قطة منزل في العالم.

وقال أصحاب القط: “هي تنام على الكنبة، لأن حجمها لا يكفي للنوم معنا على السرير” ، ويمتلك القط حسابا على إنستغرام ويتابعه أكثر من 14 ألف متابع.

عكس السير