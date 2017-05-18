للمرة الأولى .. أمريكا تقصف ميليشيات تابعة لجيش بشار الأسد في منطقة حدودية تدعم الجيش الحر فيها

قال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الخميس إن “الجيش الأمريكي نفذ ضربة جوية يوم الخميس ضد فصيل تدعمه الحكومة السورية بعدما تحرك ضد مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة في جنوب البلاد”.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الضربات وقعت قرب بلدة التنف وأعقبت طلقات تحذيرية أطلقتها طائرات أمريكية بهدف ردع المقاتلين.
وكانت قناة الجزيرة قالت، الخميس، نقلاً عن مصادر معارضة لم تسمها، إن “طائرات التحالف الدولي استهدفت موقعاً للنظام السوري على طريق #دمشق #بغداد الدولي ودمرت دبابة”.
والفصيل المدعوم من قبل الولايات المتحدة في تلك المنطقة هو فصيل “مغاوير الثورة” (الجيش الحر).
ومن المرجح أن تكون القوات التي قصفها التحالف (أمريكا) هي كتائب الإمام علي العراقية الإيرانية الشيعية، والتي نشرت يوم أمس صوراً تظهر عناصره بالقرب من منطقة التنف، مزودة إياها بهاشتاغ “#معركة_محمد_رسول_الله_الثانية”.
يذكر أن النشاط الأكبر لهذه الميليشات هو ريف حماة.
متابعات
مسؤول بالمعارضة: طائرات التحالف بقيادة أمريكا تدمر قافلة لفصيل مدعوم من النظام السوري وإيران متجهة صوب قاعدة التنف بجنوب #سوريا (رويترز)
خليا تضرب يلعن ابون عرصااااا
الادارة الاميركية الجديدة غير قواعد اللعبة .. بالنسبة للرئيس ترامب ” لن تحصل أي منظمة أرهابية على أي أمتيازات ” .. كل من يمارس الاٍرهاب سوف يتم أستهدافه .. الحصانة التي حصلت عليها بعض المنظمات الاٍرهابية في السنوات الماضية أنتهت .. القتال مع النظام لا يمنح المنظمات الاٍرهابية أي حصانة .
لم تتغير…لكن هناك خط أحمر لمنع فتح طريق لإيران إلى المتوسط….وهذا يتم بالسيطرة على التنف ومنها للمنطقة الشرقية ودير الزور ….
اهم شي حدا سمع انه حيوان حتفظ بحق رد حدا يخبرنا لانه اذا حتفظ بحق رد معنها راحت عليك يا ترمب
أمريكا لا تقصف لصالح الجيش الحر , وإنما لصالح مرتزقتها الأكراد, تقوم برسم الحدود والتقسيم لاعلان كردستان سورية على غرار العراق , أمريكا تقسم الأرض والعرب نائمون لعنة الله على الحكام ومن والاهم من المحيط الى الخليج
يخرب بيتو مأكزبو ضرب نظام لكا
ولا لأنو مفضوحة اوراقو العرصا بدو يثبت انو ضد روسيا
عكلن منيح بعص هالحيوان وحماة الوطن 😂😂😂😂😁😁