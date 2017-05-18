مورينيو قلق بسبب إصابة مروان فيلايني

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة لاعب الوسط #مروان_فيلايني في المباراة الأخيرة لفريقه #مانشستر_يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وكذلك المباراة النهائية للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الأسبوع المقبل، بعد تعرضه لإصابة خلال تعادل يونايتد من دون أهداف، الأربعاء، أمام ساوثمبتون.

وخرج اللاعب البلجيكي الدولي من المباراة في الدقيقة 75، وتحدث قليلا مع المدرب جوزيه مورينيو، قبل أن يتوجه مباشرة لغرف الملابس بعد تعرضه لإصابة في العضلات فيما يبدو.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن مورينيو: “فيلايني وبكل ما لديه من خبرة يقول إنه ليس تمزقا”.

وأضاف المدرب البرتغالي بحسب صحيفة إيلاف : “هو يقول إنها شيء بسيط. لكن البسيط يمكن أن يكون كبيرا. دعونا ننتظر حتى الغد. لكن كان لابد من إشراكه في المباراة”.

ويقول مورينيو إنه كان مضطرا لمنح فيلايني (29 عاما) فرصة اللعب، بعد تغيبه عن آخر 3 مباريات للفريق في الدوري بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة مانشستر سيتي في أبريل، وذلك من أجل إعداده للمباراتين المقبلتين.

وسيلتقي يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس في آخر مباراة في الدوري المحلي الأحد المقبل، قبل أن يتوجه إلى ستوكهولم عاصمة السويد لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في نهائي الدوري الأوروبي، الأربعاء المقبل.

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