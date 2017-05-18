وزير إعلام بشار الأسد : هناك أزمة ثقة بين ” الإعلام السوري ” و المواطن

قال وزير إعلام بشار الأسد، محمد رامز ترجمان، إن “هناك أزمة ثقة بين الإعلام السوري والمواطن، رغم تناول وسائل الإعلام السورية لكثير من القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية”.

وأشار ترجمان في تصريح لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إلى أن “أزمة الثقة ليست حديثة بل هي تاريخ متراكم وتسعى الوزارة لردم هذه الهوة”.

وتحدث الوزير عن دور الإعلام في “مواجهة ما تتعرض له سوريا من هجمة شرسة تهدف لتدمير تاريخها وحضارتها وبنيتها الاجتماعية”، لافتاً إلى إن “الإعلام السوري كان منذ اليوم الأول للحرب على سوريا في الخندق الأمامي يحارب على جميع الجبهات”.

وذكر أن الوزارة “وضعت خطة لمعالجة القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع السوري والانعكاسات السلبية للأزمة”.

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