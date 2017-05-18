يبلغ عددهم 140 شخصاً .. عائلة هندية جميع أفرادها أصابعهم ” ملتصقة ” !

يرفض أعضاء عائلة هندية ولدوا جميعاً بأصابع ملتصقة الخضوع لعلميات جراحية لفصلها، ظناً منهم أنها لعنة من الله، ولا يجب عليهم فعل ذلك.

ويعاني كافة أفراد العائلة الذين يقيمون في قرية صغيرة جنوبي #الهند، والبالغ عددهم 140 شخصاً من أكبرهم البالغ من العمر 85 عاماً، وحتى أصغرهم من حالة غريبة، حيث أن جميعهم يملكون أصابع ملتصقة.

وعلى الرغم من توفر علاج لهذه الحالة التي تُعرف طبياً باسم “سينداكتيلي”، إلا أن أفراد العائلة يرفضون إجراء عملية لفصل أصابعهم عن بعضها، ظناً منهم أن ذلك يجلب عليهم الفأل السيئ، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول ساراسو كاناثو (70 عاماً) وهو أحد أفراد العائلة وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “لا ننظر إلى العملية الجراحية كخيار بالنسبة لنا، وعلى الرغم من أن أصابعنا ملتصقة، إلا أننا نعيش حياة طبيعية، ولا نواجه أية صعوبات في أداء أعمالنا اليومية”.

وأضاف كاناثو “على الرغم من أن الكثيرين نصحونا بالخضوع لعميات جراحية لتصحيح وضع أصابعنا، إلا أننا على قناعة بأن شيئاً سيئاً سيحدث لنا فيما لو فعلنا ذلك”.

لاكشمي امرأة أخرى من العائلة تقول “أستطيع أن أطهو الطعام وأقطع الخضروات وأغسل الثياب، ولا أواجه أية مشكلة في أعمال المنزل. لقد ولدت بهذه الطريقة، وتعلمت كيف أستخدم أصابعي، لكنني أفتقد إلى ارتداء الخواتم”.

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