يونيسيف : عدد أطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم زاد بمقدار خمسة أضعاف منذ 2010

ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء أن عدد أطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم زاد بمقدار خمسة أضعاف منذ عام 2010.

وبحسب المنظمة، بلغ عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم 300 ألف طفل حول العالم في عامي 2015 و2016، مقارنة بـ 66 ألف طفل في 2010 و2011.

وأضافت أنه من بين 300 ألف طفل حاول نحو 100 ألف طفل عبور الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وطلب 200 ألف شخص اللجوء في نحو 80 بلدا بينهم 170 ألف طفل غير مصحوبين بذويه من أبناء اللاجئين في أوروبا.

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف جستن فورسيث: “هذا العدد هو مجرد غيض من فيض”، حيث إن العديد من البلدان خارج الولايات المتحدة وأوروبا ليس لديها بيانات عن أعداد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين.

ويبين التقرير أن 92 % من الأطفال والشباب الذين وصلوا إلى إيطاليا بالقوارب بين بداية عام 2016 ونهاية شباط/ فبراير 2017 سافروا وحدهم، مقارنة بنسبة 75 % في عام 2015 .

وفي قمة مجموعة السبع التي تعقد في إيطاليا بدءا من 26 أيار/ مايو، تشجع اليونيسف قادة العالم على الالتزام بجدول أعمالهم المكون من ست نقاط لحماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين.

ويشمل جدول الأعمال حماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم من الاستغلال والعنف والاحتجاز، وإبقاء الأسر معا، وإعطاء الأطفال إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية. (DPA)

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