” Muzo ” .. جهاز يحجب ضوضاء الجيران و ضجيج الشارع ( فيديو )

ابتكرت شركة أمريكية ناشئة، تتخذ من #سان_فرانسيسكو مقراً لها، جهازاً فريداً يعد الأول من نوعه في العالم المزود بتكنولوجيا مضادة للاهتزازات والأصوات الناتجة عن الأجسام المحيطة.

وأطلقت شركة “Celestial Tribe” على منتجها اسم “Muzo” وصفته بأنه يخلق للشخص منطقة هادئة منعزلة عن ضوضاء الجيران وضجيج الشارع وأبواق السيارات، ويتميز بسهولة تثبيته على أي سطح نافذة أو جدار.

ويوفر “Muzo” 3 وضعيات شخصية للمستخدم، ليتمكن من تخصيص الوضعية حسب رغبته وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتتمثل في:

1- الوضعية الأولى: “منطقة هادئة” صامتة مضادة للاهتزازات والأصوات الواردة من المحيط الخارجي.

2- الوضعية الثانية: “وضعية النوم” بهدف تحسين جودة النوم والحصول على قسط وافر من الراحة والسكون.

3- الوضعية الثالثة: “وضعية الأسرار” بهدف إجراء حوارات وأحاديث هاتفية لا يسمعها أحد بالخارج.

ويستطيع المستخدمون من خلال تطبيق خاص يتم تحميله على الهاتف الذكي، الوصول إلى 12 صوت هادئ من ضمنها أصوات الطبيعة مثل رياح الشتاء أو صوت تدفق تيارات الأنهار أو البحار أو صوت نيران المخيم، بهدف ضبط الجهاز على أي صوت لخلق مساحة شخصية هادئة ومريحة يتخللها أصوات الطبيعة المحببة إلى النفس.

وقالت الشركة إن التطبيق سيتم تحسينه وتعزيزه بإضافة العديد من الوضعيات الشخصية والأضواء سواء “إل إي دي” أو “آر جي بي” لتزيين الغرفة وخلق أجواء حالمة بعيدة عن أي مصدر إزعاج، بالإضافة إلى إمكانية الجهاز لتشغيل الموسيقى في جميع أرجاء الغرفة من الهاتف الذكي.

ولا يزال الجهاز في مرحلة التمويل عبر موقع “كيك ستارتر”، ومن المتوقع طرحه بسعر 249 دولاراً أمريكياً في الأسواق فور الانتهاء من مرحلة الإنتاج.

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