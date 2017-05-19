ألمانيا : الشرطة تغلق آخر مسجد في ميونخ القديمة ” خوفاً من افتعال حرائق فيه “

أغلقت السلطات الألمانية آخر مسجد في “ميونخ القديمة”، وسط مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا.

وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السلطات أغلقت المسجد الواقع في المدينة القديمة، شارع “هوترشتراسه”، لأسباب أمنية، وخوفاً من افتعال حرائق فيه.

وصرح إمام المسجد “بنيامين إدريس”، بأن أعداد المصلين ارتفعت بشكل كبير جداً منذ بداية العام الحالي، وأن مئات المصلين يأتون لصلاة الجمعة.

ومنذ إغلاقه الجمعة الماضية، قام المصلون بتأدية صلاة الجمعة في مرآب السيارات، حيث يتمكنون من سماع صوت الإمام عبر النوافذ.

وتقول الصحيفة إن المبنى الخاص بالمسجد سابقاً، ينتهي عقد إيجاره عام 2018، وبذلك يصبح المركز الإسلامي مركزاً للمناسبات والاستعلامات “حول الهدف الذي طال انتظاره، وهو بناء مسجد إسلامي متحضر و ليبرالي”، على حد تعبير الصحيفة.

ولم تلق فكرة شاب يرغب بتنظيم مظاهرة احتجاجية على إغلاق المسجد، تأييداً لدى العديد من المسلمين في المدينة، حيث صرح الإمام إدريس أن “ردة فعل الشاب عفوية، لكن في أمور كهذه يجب علينا التفاوض، وعلى سبيل المثال فإن المجلس الإسلامي في ميونخ، الذي تنضوي تحته عدة اتحادات ورابطات إسلامية، أعلن عن تنظيم صلاة جمعة وسط المدينة في الثاني من شهر حزيران القادم”.

وأضاف إدريس: ” يجب عدم تكوين صورة توحي بأننا نعمل ضد المدينة، وهي ليست السبب بإغلاق المساجد، بل على العكس قد تساعدنا في حل الأمور”.

يذكر أن موجة كبيرة من إغلاق المساجد والمصليات شهدتها مدينة ميونخ الألمانية، حيث لم يبق في بعض الأحياء التي كانت مكتظة بها سابقاً، إلا واحد أو اثنان على الأكثر.

وتعود أسباب إغلاق المساجد إلى اكتظاظ المصلين، والخوف من استهدافها بالحرائق بسبب الأعداد الكبيرة، الأمر الذي لا يجده المصلون مبرراً حقيقياً، لأن إغلاق بعض المساجد، سيؤدي لارتفاع أعداد المصلين في مساجد أخرى، بحسب ما نقلت الصحيفة.

عكس السير