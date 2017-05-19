ألمانيا تطلب من أمريكا معلومات سرية بشأن المقاتلة ” إف – 35 “

أرسلت القوات الجوية الألمانية طلبا خطيا للجيش الأمريكي للحصول على معلومات سرية بشأن الطائرة المقاتلة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن مع استعدادها لتغيير أسطولها الحالي من الطائرات المقاتلة من عام 2025 حتى عام 2035.

وتوضح الرسالة التي بعثت بها قيادة التخطيط بالقوات الجوية واطلعت رويترز عليها أن الحكومة الألمانية لم تُقر بعد برنامج مشتريات كما أنها غير ملتزمة بأي طائرة معينة لتحل محل طائراتها الحربية الحالية.

وقالت إن وزارة الدفاع ستجري “تقييما عميقا للحلول المتاحة بالسوق” بما في ذلك الطائرة إف-35 في وقت لاحق هذا العام على أن يتم تقديم “رسالة طلب” رسمية خلال الأشهر المقبلة.

وربما يفاجئ اهتمام ألمانيا بالطائرة إف-35 وهي أكثر طائرات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقدما وأكثرها كلفة البعض في ضوء أنها جزء من الكونسورتيوم المؤلف من أربع دول والذي قام بتطوير الجيل الرابع من الطائرة الأوروبية المقاتلة تايفون والتي مازالت تنافس على طلبيات جديدة.

وبدأت بريطانيا وهولندا والنرويج وتركيا وإيطاليا وهي من الدول الرئيسية الحليفة لألمانيا في حلف شمال الأطلسي في شراء الطائرة المقاتلة إف-35 لتحل محل طائراتها الحالية كما تبحث دول أوروبية أخرى مثل سويسرا وبلجيكا وفنلندا شراء الجيل الخامس من الطائرة الحربية.

وربما استهدفت الخطوة الألمانية تعزيز موقفها في المفاوضات مع شركائها الأوروبيين بشأن حجم وتوقيت نشر الجيل المقبل من الطائرات الأوروبية المقاتلة. وقد تواجه أي تحركات لشراء طائرة حربية أمريكية الصنع معارضة سياسية في ألمانيا التي توجد بها نقابات عمالية قوية.

ولكن مصادر عسكرية تقول إن شراء الطائرة إف-35 قد يكون منطقيا بالنسبة لألمانيا في ضوء التراجع المطرد في تكلفة الطائرات الأمريكية والتحديات الفنية التي تواجه المقاتلة الأوروبية. (REUTERS)

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