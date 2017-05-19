السعودية وأمريكا تصنفان قيادياً بــ ” حزب الله ” اللبناني ” إرهابياً “

قالت السعودية، الجمعة، إنها أدرجت “هاشم صفي الدين” القيادي البارز بجماعة #حزب_الله اللبنانية الشيعية، في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب.

وحزب الله حليف وثيق لإيران الخصم اللدود للسعودية في المنطقة.

كذلك، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً “صفي الدين” إلى قائمتها السوداء لمكافحة الإرهاب قبل يوم من زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: “قامت المملكة العربية السعودية اليوم بتصنيف اسم هاشم صفي الدين… على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى حزب الله اللبناني الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط”.

ووضع اسم صفي الدين في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الوكالة إن صفي الدين مسؤول أيضاً عن تقديم استشارات حول “تنفيذ عمليات إرهابية” ودعم لنظام بشار الأسد.

وصفي الدين هو رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، الذي يشرف على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للجماعة، وتعتبر واشنطن حزب الله منظمة إرهابية.

وتأسست جماعة حزب الله في عقد الثمانينات لقتال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان الذي انتهى في عام 2000، وتقاتل الآن في سوريا إلى جانب قوات الأسد ضد جماعات معارضة مسلحة تساندها الدول العربية الخليجية السنية.

وأعلنت السعودية ودول الخليج العربية حزب الله منظمة إرهابية في 2016، وقالت إنها ستعاقب كل من ينتمي إليه أو يتعاطف معه، أو يدعمه مالياً أو يؤوي أياً من أعضائه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة “سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليهم نتيجة التصنيف”. (REUTERS)

عكس السير