العفو الدولية : السويد تمنع اللاجئين السوريين من لم شمل عائلاتهم من خلال ” العوائق البيروراطية و تعمد تعقيد الإجراءات القانونية “

اتهمت منظمة العفو الدولية #السويد بعدم السماح للاجئين السوريين بلم شمل عائلاتهم، وذلك من خلال العوائق البيروقراطية وتعمد تعقيد الإجراءات القانونية أمامهم.

وقالت الخبيرة القانونية مادلين سيدليز، من منظمة العفو الدولية: “ننظر إلى هذا الأمر، كمحاولة من السلطات السويدية لتقليص عدد الأفراد الذين يريدون الالتحاق بعائلاتهم، ولا نرى تفسيرا آخر”.

إلى ذلك، ذكرت إذاعة “SR” السويسرية أن “السلطات فرضت على اللاجئين السوريين الراغبين في الالتقاء بأقاربهم، السفر إلى بلد آخر، مثل السودان، لإجراء مقابلة إجبارية، ولتحديد موعد لهذه المقابلة قد ينتظر اللاجئ سنتين”.

يذكر أن السويد قد حددت، في يناير/كانون الثاني الماضي، 7 سفارات لها في بلدان أخرى، بينها السودان، حيث يمكن إجراء مقابلة، وقد طالبت منظمة العفو الدولية السويد بجعل سفارتها في لبنان مكانا لاستقبال السوريين لتسهيل هذه الإجراءات. (RT)

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