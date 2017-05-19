اليونان : وجبات فاسدة تتسبب بتسمم غذائي لعشرات اللاجئين

نقل عشرات اللاجئين في جزيرة كيوس اليونانية إلى المشفى بسبب تسممهم غذائياً.

ونشرت وسائل إعلام يونانية وأوروبية صوراً تظهر نقل اللاجئين (بينهم أطفال) بسيارات الإسعاف إلى مخيم “سودا”.

ووفق المعلومات التي ترجمها عكس السير، فإن وجبة غذائية (دجاج) قدمها المجلس النرويجي للاجئين، المسؤول عن تزويد المخيم بالطعام، هي من تسببت بالتسمم.

وأكد المتحدث باسم المنظمة كلير ويلان، أن السلطات اليونانية والنرويجية تبحث عن الأسباب المحتملة للتسمم، وأضاف: “قمنا بتعليق عقدنا مع المطعم الذي يزودنا بطعام الغداء مؤقتاً، وتعاقدنا مع آخر”.

ويقيم في المخيم أربعة آلاف لاجئ، في ظروف سيئة، ويعيشون منذ شهور في خيام صغيرة، ويحظر عليهم تحضير الطعام بأنفسهم منعاً لاندلاع الحرائق.

عكس السير