امرأة تقود مباريات في الدوري الألماني الموسم المقبل

ستكون بيبيانا شتينهاوس الموسم المقبل أول امرأة تقود مباريات في #الدوري_الالماني لكرة القدم “البوندسليغا”، كما أعلن الاتحاد الالماني الجمعة بعد تقديمه لائحة حكام الموسم المقبل.

وسبق للشرطية المنحدرة من هانوفر والبالغة من العمر 38 عاما، قيادة مباريات في دوري الدرجة الثانية، وعينت حكما رابعا في مباريات الدرجة الاولى.

وقالت شتينهاوس على الموقع الالكتروني للاتحاد “لقد حققت حلمي (…) أنا سعيدة بذلك. من جهة هذا تقدير لعملي الشاق الذي أوصلني الى هنا، ويشكل حافزا كبيرا لمواصلة هذا العمل”.

وقادت شتينهاوس مباريات عدة في البطولات الكبرى النسائية، بينها نهائي كأس العالم 2011 التي استضافتها المانيا بين اليابان والولايات المتحدة، والتي احرزتها اليابان، والمباراة النهائية بين المنتخبين في نهائي مسابقة كرة القدم في دورة لندن الاولمبية 2012، والتي احرزت ميداليتها الذهبية الولايات المتحدة. ( AFP )

عكس السير