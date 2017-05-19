بالفيديو .. رونالدو يتهم لاعب سلتا بتلقي رشاوي !

في مباراة شهدت توتراً كبيراً بين اللاعبين، التقطت عدسات الكاميرا حوار مثير بين نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدافع سلتا فيغو، الأرجنتيني جوستافو كابرال.

ونشرت صحيفتا “ماركا” و”آس” الإسبانيتين صوراً ومقطع فيديو عن الواقعة، وقالتا إن “رونالدو اتهم مدافع سلتا بتلقي الرشاوي للعب بقوة أمام لاعبي ريال مدريد”.

وأشار كريستيانو رونالدو في مقطع الفيديو بيده تجاه كابرال، بحركة تؤكد تلقيه الأموال للعب بهذه الطريقة، وقال، وفقاً لصحيفة ماركا: “الكثير من المال.. حقيبة”.

وشهدت المباراة عصبية بالغة من قبل لاعبي الفريقين، خاصة في دقائقها الأخيرة، مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء ثماني مرات، بخلاف طرد أسباس.

وقد حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا على صعيد أكبر 5 بطولات دوري في القارة الأوروبية بعدما سجل ثنائية في مرمى سيلتا فيغو ضمن مسابقة الدوري الإسباني.

ولم يحتاج رونالدو سوى 10 دقائق فقط للتسجيل في مرمى سيلتا ليصبح أكثر لاعب يسجل أهداف في تاريخ أكبر 5 دوريات في أوروبا متفوقا على الرقم الخاص باللاعب الدولي الإنجليزي السابق جيمي غريفيز.

وبعد مباراة سيلتا رفع الحائز على الكرة الذهبية 4 مرات رصيده من الأهداف في الليغا والبريميرليغ مع ناديي ريال مدريد ومان يونايتد إلى 368 هدفا متجاوزا رقم غريفيز البالغ 366 هدفا.

وما يزيد من روعة رقم رونالدو أنه تحقق في 460 مباراة، بينما حقق غريفيز، الذي لعب لأندية تشلسي وتوتنهام وويستهام وايه سي ميلان، رقمه في 528 مباراة ، وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية رونالدو سجل مع الريال 284 هدفا في 264 مباراة بينما سجل مع مان يونايتد 84 هدفا في 196 مباراة.

واحتفل رونالدو مؤخرا بتسجيل أكثر من 400 هدف مع الميرنغي بعدما سجل هدفين في مرمى إشبيلية قبل أيام قليلة.

وتعتبر بطولات الدوري الممتاز في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا هي البطولات الأكبر والأقوى في القارة الأوروبية.

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