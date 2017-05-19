بالفيديو .. شاب ثري يلمع سيارته باستخدام ” كلب ” صغير

أثار شاب ثري في #لندن غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الحيوان، بعد أن ظهر في مقطع فيديو تم نشره على موقع #إنستغرام، وهو يستخدم كلباً صغيراً لتلميع سيارته الفاخرة.

وفي مقطع الفيديو الصادم الذي لا تتجاوز مدته 4 ثوان، يظهر الشاب وهو يلمع سيارته من طراز مازيراتي إم سي 12 والتي يصل سعرها إلى نحو 500 ألف جنيه استرليني (651 ألف دولار)، باستخدام كلب صغير، مع تعليق يقول فيه صاحب الفيديو إن أفضل طريقة لتنظيف السيارة هي باستخدام الفراء الطبيعي لجرو صغير، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلّق الشاب في وقت لاحق بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية بالقول “نشرت الفيديو على سبيل الدعابة، ولم يصب الكلب بأي أذى، بل كان سعيداً وراح يحرك ذنبه”. إلا أن المدافعين عن حقوق الحيوان اعتبروا الفيديو الذي شاهده أكثر من 34 ألف شخص على الموقع إساءة للكلب، وطالبوا بمعاقبة الشاب الثري.

وتم نشر الفيديو على حساب خاص في إنستغرام معروف بإثارته للجدل، من خلال نشر صور ومقاطع فيديو لأنماط الحياة الفاخرة للشباب الأثرياء في بريطانيا.

يُذكر أن 50 نسخة فقط تم تصنيعها من سياراة مازيراتي إم سي 12 بين عامي 2004 و 2005، وبلغ سعرها الأصلي نحو 500 ألف جنيه استرليني (651 ألف دولار)، لكن السعر ازداد مع الوقت نتيجة لندرة هذه السيارة.

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