بسبب ” واتس آب” .. غرامة فلكية على ” فيس بوك “

غرّمت لجنة مكافحة الاحكتار في الاتحاد الأوروبي موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك بمبلغ 122 مليون دولار، بعد إدانته بتقديم بيانات مضللة بشأن صفقة استحواذه على تطبيق “#واتساب”.

وقالت اللجنة التي تراقب المنافسة إن الغرامة متناسبة ورادعة للموقع، الذي خرق شروط الاستحواذ على واتساب ، وأشارت إلى أن فيسبوك وواتساب تبادلا بيانات المستخدمين، بما في ذلك أسماؤهم وأرقام هواتفهم.

وقال فيسبوك إنه لا يملك وسائل لربط حسابات مستخدميه على المنصتين، لكن اتضح لاحقا عدم صحة هذا الحديث.

وأوضحت اللجنة أنها وجدت أن الإمكانية التقنية لدمج بيانات المنصتين موجودة بالفعل منذ عام 2014، كما أن عاملي فيسبوك كانوا على علم بذلك.

واستحوذ موقع فيسبوك عام 2014 على تطبيق التواصل الفوري واتساب بصفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار. ( reuters )

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