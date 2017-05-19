بشار الجعفري : لم يعد أمام أمريكا سوى قصفنا بالنووي و اتهامنا باستخدامه

قال بشار الجعفري رئيس وفد بشار الأسد إلى جنيف، الجمعة، إن الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في سوريا أمس تمثل “إرهاب حكومات” وسببت مذبحة.

وأضاف أنه أثار القضية خلال المحادثات مع ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

وقال الجعفري للصحافيين إن الوفد بحث بشكل موسع ما وصفها بالمذبحة التي ارتكبتها الولايات المتحدة أمس.

ويقصد الجعفري بالمذبحة المزعومة، قصف طائرات التحالف الأمريكي للميليشيات العراقية الإيرانية المساندة لميليشيات بشار الأسد المحلية، بالقرب من قاعدة التنف.

وعن التصريحات الأمريكية حول جرائم نظامه في سجن صيدنايا، قال الجعفري: “إن هذا النمط من الادعاءات ليس جديداً ففي كل جولة كنا نجتمع سواء في أستانة أو في جنيف وقبل ذلك حتى في مجلس الأمن كانت تتم فبركة مجزرة.. جريمة قصف لهدف مدني وقتل للأبرياء المدنيين واستخدام الكيميائي ولم يبق إلا النووي ليستخدموه ولم يبق سوى النووي ليضربونا به ولم يعد لهم لعب آخر خطير غير أن يستخدموا النووي ويتهمونا أننا نحن استخدمناه”.

عكس السير