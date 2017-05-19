بعد ” نوكيا 3310 ” .. هاتف كلاسيكي آخر ” يعود للحياة “

على غرار هاتف #نوكيا 3310 الذي أثارت عودته مجددا إلى الأسواق ضجة هائلة، تخطط شركة “#سامسونغ” إلى إعادة إنتاج هاتفها القديم “سامسونغ فليب” لكن بحلة جديدة،

وحسبما أوردت صحيفة “ديلي إكسبرس “البريطانية ، فإن خطوة الشركة الكورية الجنوبية تأتي استجابة على يبدو لحنين “تقني” إلى الماضي، وتزايد الطلب على الهواتف القديمة ، ويدمج الهاتف بين قوة الهواتف الذكية وتصميم مشابه للهواتف القديمة.

وسيعمل الهاتف الجديد بنظام “أندرويد مارش مالو 6.0″، وهو مزود بشاشتين، على الطريقة القديمة، تبلغ مساحة كل واحدة منهما 4.2 إنشات.

ويحتوي ذاكرة مؤقتة بسعة 6 غيغا ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 64 غيغابايت وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وستبلغ دقة الكاميرا الخلفية ا 12 ميغا بكسل وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 5 ميغا بكسل.

وسيدخل المستخدم البيانات إلى الهاتف عبر لوحة مفاتيح صلبة مثل تلك المستخدمة في هاتف “نوكيا 3310”.

وسيتوفر الهاتف الجديد في الأسواق الصينية أولا، لكن تقارير تقول إن سعره سيكون باهظا، في حدود 3 آلاف دولار أميركي، أي ما يعادل ثمن 3 هواتف من طراز “غلاكسي اس 8”.

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