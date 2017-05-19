بينها دول عربية .. 10 أفضل بلدان في البنى التحتية في العالم

تتمتّع البلدان ذات الاقتصاد القوي ببنى تحتية فعالة تساعد بدورها على الازدهار والتقدم، ويتطلب ذلك استثماراً مستمراً من الشركات والحكومات، من أجل ضمان الخدمات وقدرتها على المنافسة على الصعيد العالمي.

هنا لائحة بأبرز البلدان ذات البنى التحتية المجهزة، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر

– أستراليا

أدركت الحكومة أهمية الاستثمار بكثافة في البنى التحتية للحفاظ على اقتصاد قوي.

– قطر

تنفق قطر المليارات سنويا على البنى التحتية، وتعهدت الحكومة الشهر الماضي باستثمار مبلغ 3.3 مليار دولار لتطوير 29 مشروعا في جميع أنحاء البلاد.

– كندا

تأخذ البلاد استثماراتها في البنى التحتية على محمل الجد.

– تايوان

تعتبر واحدة من البلدان التي تتمتع بأفضل أنظمة النقل والسكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات المحلية في العالم.

– الولايات المتحدة

للولايات المتحدة بنى تحتية مثيرة للإعجاب، حيث المدن والولايات كافة تتصل ببعضها من خلال الطرق والسكك الحديدية والمطارات.

– كوريا الجنوبية

تمتلك البلاد شبكة نقل متطورة، ولكنها تركز استثماراتها في مجالات أخرى كالإسكان.

– سويسرا

شبكات السكك الحديدية والطرق في هذا البلد تعتبر من الأكثر كثافة وكفاءة في العالم.

– اليابان

تشتهر البلاد ببنيتها التحتية عالية الجودة كقطارات الرصاصة فائقة السرعة.

– الإمارات العربية المتحدة

تدرك الإمارات مدى أهمية الإنفاق على البنى التحتية لتعزيز اقتصادها الكلي. ويقدّر أن ينمو قطاع البناء بنسبة 6.6 في المئة هذا العام.

– هونغ كونغ

لدى البلاد أفضل البنى التحتية في العالم، من البناء على مستوى عالمي إلى شبكات النقل المرنة. (alhurra)

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