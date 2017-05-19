تركيا : توقيف 17 شخصاً معظمهم أجانب في إسطنبول مشتبهين بانتمائهم لـ ” داعش “

أوقفت قوات الأمن التركي، 17 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، معظمهم أجانب، خلال عملية نفّذتها اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن فرق مكافحة الارهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، داهمت بشكل متزامن 6 أماكن في أحياء مختلفة بالمدينة.

وأوضحت أن المداهمات المتزامنة جرت بمشاركة فرق من شرطة العمليات الخاصة بمديرية أمن إسطنبول، وسط تدابير أمنية عالية المستوى.

وأشارت إلى أن فرق الأمن أوقفت أشخاص يشتبه بصلتهم مع تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما صادرت وثائق وأدوات رقمية، لم تكشف عن فحواها.

كما ألقت الفرق القبض على 12 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية، كانوا يقيمون في الأماكن ذاتها، ويعتقد أنهم كانوا يستعدون للانضمام إلى “داعش”.

ونقلت فرق الأمن التركي الموقوفين إلى مقر مديرية مكافحة الإرهاب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. (ANADOLU)

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