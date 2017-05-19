توريس : أتمنى مواصلة مسيرتي بقميص أتلتيكو مدريد

أكد المهاجم المخضرم بصفوف #أتلتيكو_مدريد الإسباني، #فرناندو_توريس، الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو (حزيران) المقبل، أن أمنيته هي مواصلة ارتداء هذا القميص.

وقال الـ”نينيو” خلال تقديمه لكتاب “من يدعو إلى الاستسلام” بالعاصمة الإسبانية مدريد: “الجميع يعرف جيداً رغبتي، أتمنى أن أرتدي قميص هذا النادي لسنوات أخرى مقبل، النادي يعرف هذا الأمر، والأمر بيديه، نتحدث عن المضي عاماً بعام، على الأقل لعام”.

يذكر أن توريس تربى في صفوف “الروخيبلانكوس”، إذ تم تصعيده للمرة الأولى للفريق الأول في موسم (2000-01)، عندما كان الفريق في الدرجة الثانية، قبل أن يعود معه في الموسم التالي مباشرة للدرجة الأولى تحت قيادة المدرب الراحل لويس أراغونيس.

وكانت أول مباراة للمهاجم الدولي السابق في الليغا أمام برشلونة على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الأولى لموسم (2001-02) وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وانتقل توريس بعد ذلك لصفوف ليفربول الإنكليزي في صيف 2007، ليبدأ في التوهج مع “الريدز” خلال أربعة سنوات خاض خلالها 142 مباراة وسجل 81 هدفاً.

وعاد توريس مجدداً لصفوف الأتلتي في موسم (2014-15)، بعد فترتين لم تشهدا نجاحاً كبيراً مع تشيلسي الإنكليزي وميلان الإيطالي. ( EFE )

عكس السير