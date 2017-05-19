جينيفر لورانس ترفض الاعتذار بعد الفيديو ” الخليع “

رفضت الممثلة الأميركية #جنيفر_لورانس الاعتذار بعدما تسرب مقطع فيديو لها على الإنترنت وهي تؤدي رقصة خليعة.

وقالت لورانس في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: كان عيد ميلاد أفضل أصدقائي وقد تخليت عن جنون العظمة لثانية واحدة من إجل الاستمتاع”.

وتابعت:” لن أعتذر، فلقد استمتعت حقا في هذه الليلة”.

وظهرت لورانس ثملة لا تستطيع الوقوف قبل أن تحاول الرقص على العمود وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، وانتشر الفيديو بشكل سريع على الإنترنت، وانقسم بشأنه الجمهور ما بين منتقد لها وآخرون يرون أنها حرة في الاستمتاع بحياتها وبخصوصيتها.

وجينيفر شريدر لورنس (27 عاما) من أبرز نجوم هوليود في الوقت الحالي ، وحققت لورنس شهرة عالمية في عام 2012 عندما لعبت دور البطلة كاتنيس إيفردين في فيلم ذا هانغر غيمس (ألعاب الجوع) ، الذي أصبح أعلى أفلام الحركة دخلاً.

وأطلقت عليها مجلة رولينغ ستون الشهيرة وصف “أكثر ممثلة شابة موهوبة في أميركا “، وحصلت لورانس عام 2012، على جائزتي أوسكار لأفضل ممثلة وغولدن غلوب عن دورها في فيلم سيلفر ليننغز بلاي بوك (المعالجة بالسعادة).

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