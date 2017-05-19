دراسة : الرجال الصلع أكثر ذكاء و رجولة .. لكن هناك نقطة ضعف !

قالت صحيفة The Independent البريطانية إن الباحث آلبرت مانس أجرى 3 دراسات؛ عرض خلالها على 59 مشاركاً صوراً لرجالٍ يغطي الشعر كامل رؤوسهم، وأخرى للرجال نفسهم بعد إزالة الشعر باستخدام برامج تعديل الصور.

مانس وجد أنَّ الرجال الصُلع كان يُنظر إليهم على أنَّهم أكثر قوةً وهيمنةً ورجولةً وثقةً بالنفس مما هم عليه بالفعل، بل إن الصلع جعلهم يبدون أكثر طولاً أيضاً .

وبحسب The Independent، فإن مانس أوضح أنَّ نتائج البحث تُظهر أنَّ هذه السمات الإيجابية – سيَّما الهيمنة والحضور -، تُعدَ مؤشراتٍ على مدى نجاح الشخص.

وقد كشف البحث ذاته أن ما سبق ينطبق على الرجال الصلع تماماً فقط. أما الرجال الذين لديهم بقع شعر – لا تكون رؤوسهم صلعاء تماماً -، فيُنظَر إليهم على أنهم أقل جاذبيةً وأكثر ضعفاً.

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