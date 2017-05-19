ديشامب ينصح مبابي بتجاهل عروض يونايتد و ريال مدريد

نصح مدرب المنتخب الفرنسي، #ديديه_ديشامب المهاجم الصاعد كيليان مبابي (18 عاما) الذي تسعى العديد من كبار الأندية الأوروبية للتعاقد معه، للبقاء في موناكو الموسم المقبل، الذي ينتهي بإقامة مونديال 2018 في روسيا.

وقال في مؤتمر صحافي أعلن فيه عن قائمة منتخب “الديوك” لثلاث مواجهات في يونيو (حزيران) المقبل، إن “مدرب موناكو ليونارد غارديم يستعمله بشكل جيد للغاية”.

وأضاف مدرب فرنسا: “إنه لاعب معرض للضغط بشكل كبير، يتم الحديث معه كثيراً.. أنا سأقابله، ولكن توجيهه في مسيرته أمر لا يخصني”.

ولكن ديشامب أكد أن “العام المقبل هو عام المونديال، وأن القرارات الرياضية لها الأولوية للدخول في قائمة الذين سيخوضون تلك المسابقة”.

وقال: “فيما يتعلق بمبابي، الخطورة أكبر في رحيله عن بقائه”.

يذكر أن وسائل إعلام بريطانية وإسبانية ربطت اسم مبابي بمانشستر يونايتد وريال مدريد في الموسم المقبل. ( EFE )

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