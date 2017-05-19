سيناتور أمريكي : على ترامب الإقرار بإسهامات المسلمين في أمريكا

دعا السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، الرئيس دونالد ترامب إلى الإقرار بالإسهامات التي قدمها المسلمون الأمريكيون في خدمة الولايات المتحدة، وتجنب تبني سياسة معادية للدين الإسلامي.

جاء ذلك خلال كلمة لمورفي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيكتكت (شمال شرق)، في ندوة نظمها مركز الدراسات الديمقراطية الإسلامية في العاصمة واشنطن، الخميس.

وأشار السيناتور في كلمته إلى مدى خطورة التصريحات التي أعلنها ترامب حول المسلمين خلال فترة حملته الانتخابية، معتبراً أن قرارات ترامب في أسبوعه الأول في البيت الأبيض أتت معادية للمسلمين.

وأضاف قائلاً: “من الضروري تجنب مثل هذه القرارات، فإذا بدأنا العهد بإعلان المسلمين تهديداً خطيراً على الولايات المتحدة، فمن المستحيل تأسيس علاقات جيدة مع العالم الإسلامي”.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بوقف كامل وتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى يتمكن المسؤولون الأمريكيون من معرفة أسباب ما قال إنها كراهية المسلمين لبلده.

وهو أمر لم يستطع تحقيق مضمونه بهذه الطريقة، فاختار صياغة جديدة له تتمثل في إصداره أمرا تنفيذيا بحظر دخول المواطنين القادمين من سبع دول، ذات غالبية مسلمة، هي: العراق وسوريا واليمن والسودان والصومال وإيران وليبيا.

وعن زيارة ترامب للسعودية السبت ولقائه مع زعماء دول إسلامية، قال السيناتور: “بالتأكيد هي زيارة مهمة، لكن لا أتوقع أن تأتي بنتائج مهمة”.

وتستضيف المملكة، غداً وبعد غدٍ، قمة تشاورية خليجية، و3 قمم ستجمع ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.

ويرتقب مشاركة 55 قائداً أو ممثلاً عن دول العالم الإسلامي في القمم الثلاث، بالإضافة إلى ترامب.

وستكون زيارة ترامب للسعودية، هي أول زيارة خارجية له، منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية. (ANADOLU)

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