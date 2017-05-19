عراب الديكتاتوريين حول العالم .. بوتين يقدم دعمه لنظيره الفنزويلي

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس دعمه لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه موجة من الاحتجاجات الدامية المطالبة باستقالته، وفق ما أعلنت وزارة الخارجيّة الفنزويلية.

وشدّد بوتين خلال اتصال هاتفي “على حق الشعب الفنزويلي في اختيار مصيره بلا تدخّل خارجي، في مواجهة القوى المتطرفة المدعومة من الخارج” وفقاً لبيان الخارجيّة الفنزويلية.

ويعتبر مادورو أنّ احتجاجات المعارضة جزء من حملة منظمة من جانب الولايات المتحدة لنشر الفوضى وتشجيع التدخّل الأجنبي في فنزويلا.

وقد اعتبر بوتين أنّ هذه الحملة “غير شرعيّة وغير مقبولة”، حسبما نقلت الخارجيّة الفنزويلية.

وادرجت الولايات المتحدة الخميس على لائحتها المالية السوداء ثمانية اعضاء في المحكمة العليا الفنزويلية، بينهم رئيس المحكمة، متهمين بتصعيد الأزمة السياسية في فنزويلا من خلال إضعاف سلطة البرلمان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الخميس الازمة السياسية في فنزويلا بانها “عار على الانسانية”، معتبرا ان الوضع في هذا البلد هو الاسوأ منذ “عقود”. (AFP)

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