غريزمان يتحدث عن عشقه لزيدان و رفضه القاطع لآرسنال

السروال القصير الذي أهداه إياه زيدان، ورسمه أول وشم لمريم العذراء، والأزمة التي عاشها عندما علم بتواجد شقيقته في صالة باتاكلان يوم الهجوم الإرهابي الذي ضرب باريس، أو السبب الذي لن يلعب من أجله مطلقاً في صفوف #آرسنال الإنكليزي، كانت هذه بعض من اللقطات التي تحدث عنها مهاجم #أتلتيكو_مدريد الإسباني، أنطوان غريزمان، في سيرته الذاتية.

ويستعيد كتاب “بعد الابتسامة”، الذي يعرض في مكتبات فرنسا اليوم الخيمس، عبر صفحاته الـ277 بعض من عناصر حياة المهاجم الدولي الشاب (26 عاماً) والذي يكتبه بنفسه بمساعدة الصحافي أرنو رامزي.

ويحكي غريزمان كيف كان حاملاً للكرات في نادي ريال سوسييداد الإسباني، ومحاولته الحصول على قميص النجم الفرنسي ومدرب ريال مدريد الإسباني حالياً، زين الدين زيدان، عقب إحدى المباريات عندما كان الأخير لاعباً في صفوف الفريق “الملكي”.

ويقول اللاعب الفرنسي: “طلبت منه قميصه ولكنه كان تبادله مع أحد لاعبي المنافس.. وعندما رأى الإحباط على وجهي، طلب مني أن اتبعه.. رافقته حتى داخل الملعب، وفكرت حينها أنه سيمنحني صورة له أو أوتوغراف.. ولكن لم يكن كذلك، ولكنه أعطاني السروال القصير الذي كان لعب به لتوه، لم أصدق نفسي حينها”.

وفي فقرة أخرى، يحكي المهاجم الشاب كيف رسم وشماً بصورة السيدة مريم العذراء مصحوبة بكلمة “اجعل من الحياة حلماً ومن الحلم حقيقة”، وذلك تأثراً بوالدته الكاثوليكية شديدة التدين.

وأشار غريزمان: “منذ صغري وأنا متأثر جداً بالدين وكنت أشعل الشموع بانتظام في الكنائس”.

كما يحكي غريزمان في كتابه أيضاً عن زميله في المنتخب ولاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، وكيف يؤدي صلواته كمسلم، بالإضافة إلى أنه عندما ينظم حفلة شواء في منزله يهتم كثيراً بنوع اللحوم التي يشتريها وذلك وفقاً لديانة مدعويه.

وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وبعد انتهاء مباراة فرنسا وألمانيا الودية على ملعب “دو فرانس”، اتصل بوالديه اللذين كانا في المدرجات وعلم منهما بوقوع هجوم في صالة باتاكلان للحفلات في باريس وأن شقيقته كانت هناك.

ويروي اللاعب: “شقيقتي لم تجب على الهاتف.. شعرت بحالة من الحزن الشديد، وكان مستحيلاً أن أعرف إن كانت بخير أم لا”.

وعندما سنحت لها الفرصة، ردت شقيقته على الهاتف ولكن بصوت منخفض، ثم صمتت بعد ذلك، وهو ما زاد من قلقهم، وأضاف: “خرجت بعد تدخل قوات الشرطة.. اختبئت داخل أحد المطاعم، كل منا يعتقد أن مثل هذه المواقف تحدث فقط مع الأشخاص الآخرين”.

ويؤكد غريزمان في كتابه أنه لن يلعب مطلقاً في صفوف آرسنال الإنجليزي، لأنه بنهاية موسم 2013 أبدى النادي اللندني اهتمامه بالتعاقد معه قبل أن تنقطع الاتصالات تماماً.

ويشير غريزمان: “لم يقدموا عرضاً رسمياً.. لا أحب عندما يقال شيء ولا يتم الوفاء به في النهاية”. ( EFE )

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