” غوغل ” تطلق ” أندرويد غو ” للأجهزة منخفضة المواصفات

كشفت شركة #غوغل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين المنعقد حالياً في ماونتن فيو بولاية #كاليفورنيا الأمريكية عن نسخة جديدة ومعدلة من نظام تشغيلها المحمول “#أندرويد”، صممتها خصيصاً للأجهزة منخفضة المواصفات، والتي تستهلك تطبيقاتها بيانات قليلة.

وقالت الشركة إن النسخة المعدلة من نظام تشغيلها النقال والتي تحمل اسم “أندرويد غو” موجهة للهواتف التي لديها ذاكرة عشوائية 1 غيغابايت أو أقل، مع تعديل واجهة النظام ونواته لاستهلاك ذاكرة منخفضة تصل حتى 512 ميغابايت.

ووعدت غوغل بإصدار تطبيقات معاد صياغتها من جديد لتستهلك كمية أقل من البيانات، مثل تطبيق “يوتيوب غو” بدلاً من التطبيق القياسي، حيث يسمح للمستخدمين بمعاينة الفيديو في سلسلة من الصور لمعرفة ما إذا كان يستحق المشاهدة من عدمه، كما يظهر معلمات دقيقة حول استخدام البيانات بكفاءة عالية وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بحفظ مقاطع الفيديو لمشاهدتها عند عدم الاتصال بالإنترنت، فضلاً عن إمكانية مشاركتها مع أشخاص آخرين.

كما قامت غوغل بتعديل متجر التطبيقات “غوغل بلاي” ليتناسب مع النسخة المعدلة “غو” بحيث يوفر من استهلاك البيانات وكذلك شحن البطارية، فيكون حجم التنزيل أقل من 10 ميغابايت.

عكس السير