فيليب لام : أريد الجماهير أن تتذكرني

ترك قائد #بايرن_ميونخ #فيليب_لام، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الباب مفتوحاً أمام مستقبله قبل المباراة التي تجمع فريقه بفرايبورغ غدا السبت، حيث ستكون الأخيرة له في البوندسليغا قبل الاعتزال.

وقال لام خلال مؤتمر صحافي : “أريد أن أخذ خطوة للخلف، ثم سنرى ما سيحدث”.

وارتبط اسم لام بالمقعد الشاغر لمنصب مدير الكرة بالنادي البافاري في وقت سابق، لكنه نأى بنفسه عن المنصب ، وقرر لام اعتزال كرة القدم رغم تبقي عام واحد في عقده مع بايرن.

وستكون المباراة أمام فرايبورغ هي المواجهة رقم 517 له بقميص بايرن على مدار 15 عاماً.

وخلال مسيرته مع النادي البافاري توج لام بثمانية ألقاب في البوندسليغا و6 ألقاب في كأس ألمانيا ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، بجانب فوزه مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014.

وأوضح لام: “أريد أن أستمتع باليوم بأكمله، فقط أريد الجماهير أن تتذكرني كلاعب كرة جيد”. ( DPA )

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