قوانين جديدة صارمة في الدوري الإنكليزي

أقر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تعديلات جديدة على القوانين المتعلقة بالأنشطة التي تجرى تحت رعايته.

وسيواجه اللاعبون، الذين يحاولون خداع الحكام من خلال السقوط، خطر الإيقاف لمدة مباراتين بدءاً من الموسم المقبل بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (بريميير ليغ)، وكذلك في جميع مباريات الكرة الإنكليزية.

وتتضمن اللوائح الجديدة، التي أقرها اتحاد كرة القدم الإنكليزي في اجتماعه السنوي حالات الطرد والحصول على الإنذارات، إذ سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي، عبر إلغاء العقوبة على المتضرر وإلحاقها باللاعب المخادع، الذي حصل على ركلة جزاء من خلال التظاهر بتعرضه لخطأ.

وذكر اتحاد الكرة الإنكليزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي:”عندما تكون هناك أدلة واضحة ودامغة تشير إلى أن حكم المباراة تم خداعه من خلال إرتكاب فعل زائف، وكنتيجة مباشرة لذلك تم منح فريق اللاعب المخالف ركلة جزاء، أو / وتمت معاقبة لاعب الفريق المتضرر، فإن اتحاد الكرة الإنجليزي سيكون قادراً على التصرف بأثر رجعي بموجب نظام المسار السريع”.

وأوضح الاتحاد في بيانه: “سيطلب من لجنة مكونة من حكم ومدرب ولاعب سابقين مراجعة جميع لقطات الفيديو المتوفرة عن الواقعة بشكل مستقل عن بعضهم البعض، ومن ثم تقوم اللجنة بتقديم المشورة للاتحاد إذا رأوا تعرض حكم المباراة لخداع ناجح”.

واختتم اتحاد الكرة الإنكليزي بيانه قائلاً: “إذا ثبت ادعاء أي لاعب للسقوط أو/و الإصابة، فسوف يتم معاقبته بالإيقاف لمدة مباراتين”. ( DPA )

عكس السير