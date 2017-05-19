” مايكروسوفت ” تطرح إصدار ” ويندوز 10 ARM ” الجديد

في إطار مؤتمر المطورين Build 2017 أعلنت شركة #مايكروسوفت عن طرح الإصدار ARM من نظام تشغيل #ويندوز 10 للعمل على #الهواتف_الذكية والأجهزة اللوحية

وأوضحت الشركة الأمريكية، أنها قامت بمواءمة نظام تشغيل الأجهزة المكتبية للعمل بواسطة المعالجات ذات بنية ARM، والتي يتم استخدامها في الأجهزة الجوالة مثل معالجات كوالكوم Snapdragon.

ومقارنة بنظام ويندوز RT، الذي تم إطلاقه عام 2013 باعتباره نسخة خاصة بالأجهزة الجوالة، فإنه لن تكون هناك ضرورة لمواءمة تطبيقات ويندوز 10 للعمل مع إصدار ويندوز 10 ARM، بالإضافة إلى أن هناك برامج مثل فوتوشوب أو WinRar، والمطورة خصيصاً للعمل مع معالجات إيه إم دي أو إنتل، ستعمل على معالجات ARM عن طريق الإصدار ويندوز 10 ARM، وسيكون ذلك بواسطة المحاكي x86-Win32، وبالتالي سيقتصر الإصدار الجديد على التطبيقات الخاصة بمتجر تطبيقات ويندوز.

وخلال فعاليات المؤتمر، قدمت الشركة الأمريكية عرضاً تقديمياً لنظام ويندوز 10 ARM؛ حيث تم تطوير نظام التشغيل لمعالج كوالكوم Snapdragon 835 خصيصاً، والمتوافر في أجهزة سوني إكسبيريا XZ Premium، ومن خلال البرنامج 7zip أوضحت شركة مايكروسوفت كيفية عمل تطبيقات ويندوز 10 بواسطة معالجات ARM.

وتعتزم شركة مايكروسوفت ترك مهمة تطوير هاردوير ARM المناسب للشركات الأخرى، وليس من المقرر إطلاق عائلة منتجات جديدة بنظام ويندوز 10 ARM على غرار أجهزة Surface، وأشارت الشركة الأمريكية إلى طرح إصدار ويندوز 10 ARM مع حلول نهاية العام الجاري لأجهزة اللاب توب بصفة خاصة، والذي يعمل على زيادة فترة تشغيل البطاريات مقارنة بمعالجات x86ء. ( DPA )

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