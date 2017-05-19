مدرب ملقا : سنركز على ما يخصنا أمام ريال مدريد

دافع المدير الفني لملقا، خوسيه ميغيل غونزاليس “ميتشيل” ، عن احترافية فريقه قبل مواجهة #ريال_مدريد في آخر جولات الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد المقبل، مؤكداً أن لاعبيه وهو نفسه يركزون على ما يخصهم.

وقبل مباراة فريقه أمام الريال الأحد المقبل، على ملعب لا روزاليدا حيث سيحتاج الملكي لنقطة واحدة على الأقل للتتويج بالليغا دون أن يعتمد على ما سيفعله برشلونة أمام إيبار على ملعب كامب نو في اليوم نفسه، وكتب مدرب ملقا عبر حسابه على تويتر: “سنركز على ما يخصنا”.

ودافع ميتشيل، الذي كان يوماً لاعباً في صفوف الملكي، عن مهنيته ومهنية لاعبيه في وجه من ألمحوا إلى تاريخه المدريدي وإمكانية تخلي الفريق الأندلسي عن الفوز لمساعدة الريال في التتويج بالليغا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا برصيد 90 نقطة بفارق 3 عن برشلونة الوصيف، وحال فاز الملكي على ملقا الأحد، أو حتى تعادل سيتوج باللقب للمرة الأولى منذ 5 سنوات. ( EFE )

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