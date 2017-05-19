مغامر بريطاني يعتزم تحطيم 4 أرقام قياسية بالقفز الحر

يطمح مغامر بريطاني إلى تحطيم أربعة أرقام قياسية دفعة واحدة، بالقفز الحر من ارتفاع 42 ألف قدم.

وسيقفز فريزر كورسان (42 عاما) مرتديا ما يعرف باسم البذلة المجنحة لأنها مزودة “بأجنحة” بين الأطراف لتوليد قوة رفع إضافية، والسماح لمن يرتديها بالانزلاق على الهواء أثناء الهبوط.

وفريزر مهندس سابق في مجال سلامة الطيران، وسينفذ قفزتين مرتديا البذلة المجنحة في إطار مسعاه لتحطيم أرقام قياسية من بينها القفز من أعلى ارتفاع بهذه البذلة.

وقال كورسان لوكالة رويترز في تصريحات عن هدفه أن يصبح أسرع رجل في العالم دون مساعدة آلية “سأهبط بسرعة تقترب من سرعة سيارة فيراري إف50 أي نحو 250 ميلا في الساعة”.

وسينفذ كورسان القفزتين في الولايات المتحدة وكندا إذ سيقفز من منطاد يعمل بالهواء الساخن من على ارتفاع نحو 42 ألف قدم (12800متر) ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق وهو 37 ألف قدم.

وقال كورسان “ستكون الطائرات التجارية أسفلنا عندما نخرج لأن أقصى ارتفاع لها هو 37 ألف قدم. سنرتفع لأكثر منها بنحو خمسة آلاف قدم وسنرتفع عن قمة جبل إيفرست بما يصل إلى 12 ألف قدم”.

وتستهدف القفزتان جمع المال لجمعية (آرمد فورسيز تشاريتي) البريطانية الخيرية التي تساعد المحاربين القدامى ، ويعتزم كورسان تنفيذ القفزتين يومي 22 و29 مايو وفق ظروف الطقس وصفاء السماء. ( reuters )

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