مورينيو : واثق من بقاء دي خيا مع مانشستر يونايتد

أعرب المدرب البرتغالي #جوزيه_مورينيو عن ثقته في استمرار الحارس الإسباني #ديفيد_دي_خيا معه في #مانشستر_يونايتد الموسم المقبل، رغم اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وأكد المدرب البرتغالي في تصريحات لقناة “سكاي سبورتس” أن “الدولي الإسباني لن يعود للعب هذا الموسم، لأنه ينوي الدفع بالشاب جويل كاسترو بيريرا في المباراة الاخيرة بالبريميير ليغ أمام كريستال بالاس، واللعب بالارجنتيني سيرجيو روميرو في نهائي الدوري الأوروبي أمام أياكس).

وقال مورينيو: “ديفيد أحد أفضل الحراس في العالم ونود في هذا النادي أن نستمر في الاحتفاظ بافضل اللاعبين بالعالم، بلا شك”.

ورغم الشائعات التي تؤكد اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب، لكن المدرب البرتغالي أبدى ثقته في الاحتفاظ بدي خيا في فترة الإعداد للموسم المقبل بالولايات المتحدة.

واختير دي خيا كأفضل حارس في البريميير ليغ هذا الموسم، ولكنه خرج من قائمة الأربعاء الماضي أمام ساوثامبتون، ليحل بدلاً منه في حراسة عرين “الشياطين الحمر” روميرو الذي أنقذ فريقه خلال اللقاء.

وقال مورينيو: “لدينا حارسا منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، أفضل منتخبين في العالم.. وهما دولتان لهما باع طويل أيضاً في حراسة المرمى”. ( EFE )

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