وزير الداخلية الأردني : لم نعد قادرين على تحمل ” أعباء الأزمة السورية “

قال وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، الجمعة، إن كلفة استضافة بلاده للاجئين السوريين على أراضيها في ارتفاع، حيث تجاوزت الكلفة الخدمات الإيوائية والإغاثية وتوفير المستلزمات المعيشية اللازمة، لتشمل توفير الأمن والحماية لهم طيلة إقامتهم على أراضي الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزير قوله، خلال لقائه مع وزير الهجرة واللاجئين الكندي أحمد حسين، إن الأردن لم يعد قادراً على تحمل أعباء الأزمة السورية التي طال أمدها، ولا زالت آثارها تنعكس سلباً على جميع القطاعات الحيوية والخدمية في المملكة.

ودعا الوزير إلى ضرورة “رفع مستوى المساعدات المقدمة للأردن، وإيفاء المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالتزاماتهم لتمكينه من الاستمرار في أداء دوره تجاه اللاجئين، وتخفيف حدة الاعباء التي فرضتها الازمة على موارده المحدودة وامكانياته الشحيحة”.

من جهته، لفت أحمد حسين إلى أن بلاده تستضيف أكثر من أربعين ألف لاجئ سوري، وهي مستمرة في استقبال المزيد من اللاجئين، كما ستعمل على حث دول العالم على استضافة أعداد أخرى من المدنيين السوريين الذين شردتهم الحرب في بلادهم.(QNA)

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