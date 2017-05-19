وزير لبناني : المؤامرة في سوريا تتساقط .. و إعادة إعمارها ستتم عبر مرفأي طرابلس و بيروت

قال وزير الصناعة اللبناني، حسين الحاج حسن، إن “المؤامرة في #سوريا تتساقط، ويتعزز الطوق الأمني حول دمشق وفي حلب، ويصبح القلمون آمنا بشقيه وكذلك وادي بردى”.

وتابع الحاج حسن في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية : “طبعاً الحرب لم تنته، فالاميركي والاسرائيلي وحلفاؤهما من العرب ما يزالون يعملون للهدف ذاته، في وقت يتساقط الارهابيون ويتقاتلون ودعاة الديموقراطية يمارسون القتل بحق بعضهم البعض”.

وزعم أن “ما قامت به المقاومة خصوصا بعد انجاز مهمتها في سلسلة جبال لبنان الشرقية، من التصدي المبكر للارهابيين الذين كانوا على حدودنا وفي داخل لبنان، انما قامت بذلك في عمل استباقي لانه كان ضرورة وحاجة”.

وقال: “لقد قمنا بهذا الواجب دفاعا عن لبنان واللبنانيين، والا لكنا الان نتحدث عن اعادة اعمار اجزاء من لبنان”.

واضاف: “بعد ان وصلنا الى توسيع نطاق الامن والامان في سوريا، بفضل القيادة السورية والجيش السوري والقوات الحليفة والمقاومة، وان كنا لا نزال في قلب المعركة، فان عملية اطلاق اعادة الاعمار تعود الى الحكومة السورية “، متمنياً “تحفيز الشركات اللبنانية على المساهمة في العملية كي نبقى حاضرين”.

وأشار إلى أن سوريا ستعتمد على مرفأي طرابلس وبيروت في إعادة إعمارها، وسيكون التأثير اقتصاديا على لبنان والعكس صحيح”.

وقال: “أتحدث هنا بصفتي الوزارية بسبب الخلاف على هذه النقطة في الحكومة. اقول ان إعمار سورية آت وان كنت لا اعرف متى، لكنني أدعو واكرر دعوتي للمشاركة في معرض دمشق المقبل في ايلول 2017”.

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