وظيفة المليون درهم .. حاكم دبي يختار ” 5 صناع أمل ” من الوطن العربي

بعدما أعلن حاكم #دبي محمد بن راشد آل مكتوم بحثه عن صناع أمل، بما يشمل كل الدول العربية، عبر حسابه الرسمي في “#تويتر”.

فاجأ يوم أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الوطن العربي بتتويج 5 صناع أمل بلقب ” صانع الأمل الأول “، مؤكدا أنهم كلهم أوائل وكلهم يستحقون اللقب، وما يقدمونه من أجل خير الإنسانية يجعلهم جميعا منارات للعطاء يهتدي الناس بها .

وقدم مكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة ” صناع الأمل ” خمسة ملايين درهم ، لتكون جائزة العطاء الأغلى من نوعها في العالم .

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي للاستوديوهات بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وفق ما افادت قناة العربية ، وذلك لتكريم صناع الأمل وتتويج الفائز الأول على مستوى الوطن العربي من بين أكثر من 65 ألف صانع أمل تقدموا للمشاركة في مبادرة “صناع الأمل”، المبادرة الأكبر من نوعها عربيا لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة “صناع الأمل” وتفاعل الناس معها، مؤكدا أن “صناع الأمل ” نجحت في أن تظهر أجمل وأنبل ما في عالمنا العربي وهي قوة الأمل الموجودة لدى شبابنا”، مضيفا أنه ” رغم استشراء اليأس في منطقتنا إلا أن مبادرة ” صناع الأمل ” أكدت لنا أن عالمنا العربي بخير وأن رجاله ونساءه مجبولون على فعل العطاء”.

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