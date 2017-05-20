ألمانيا : إستطلاع يكشف تراجعاً ملحوظاً في شرب الشبان و اليافعين للمشروبات الكحولية

أظهر استطلاع للرأي أن هناك تراجعاً في تعاطي الشباب الناشئين في ألمانيا للكحول بشكل مفرط.

وحسب الاستطلاع فإن الشباب الناشئ أصبحوا يتعاطون المشروبات الكحولية بشكل أقل وباعتدال أكثر من ذي قبل.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته الإدارة المركزية للتوعية الصحية في ألمانيا ونشرت نتائجه في برلين فإن واحدا من كل عشرة مراهقين بين سن 12 إلى 17 عاما من الذين شملهم الاستطلاع يتعاطى مشروبات كحولية مرة في الأسبوع وذلك مقارنة بضعف هذا المعدل (21.2%) عام 2004.

وشمل الاستطلاع نحو 7 آلاف فتى وشاب ألماني في سن 12 إلى 25 عاما في الفترة بين آذار وحتى حزيران عام 2016.

كما تبين من خلال الاستطلاع تراجع التعاطي المنتظم للكحول لدى الشباب الأكبر سنا أيضا حيث يتعاطى نحو ثلث هؤلاء الشباب الأكبر سنا (30.7%) الكحول بشكل منتظم وذلك مقارنة بـ 43.6% عام 2004.

وذكر أكثر من ثلث من شملهم الاستطلاع في سن 12 إلى 17 عاما (36.5%) أنهم لم يجربوا الجعة أو الخمر أو النبيذ في حياتهم حتى الآن وهي أكبر نسبة للزاهدين في الخمر منذ بدء إجراء هذا الاستطلاع عام 2001.

غير أن واحدا من كل سبعة شباب شملهم الاستطلاع (13.5%) أكدوا في الوقت ذاته أنهم تناولوا الخمر إلى حد السكر مرة في الشهر السابق لمشاركتهم في الاستطلاع وتبين أن نحو 3% منهم تعاطوا في هذه المرة كميات من الخمر تعتبر خطيرة على البالغين أنفسهم. (DPA)

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