ألمانيا : السجن 3 سنوات لألماني عمل كمترجم و مدقق مع ” داعش “

أصدرت المحكمة العليا في مدينة “دوسلدورف”، غربي ألمانيا، حكماً بسجن شاب ألماني قام بترجمة وتدقيق نصوص لداعش، من عدة لغات أجنبية إلى الألمانية.

وفي التفاصيل التي ترجمها عكس السير، عن صحيفة “تسايت” الألمانية، فإن المحكمة العليا في “دوسلدورف”، حكمت يوم الجمعة الماضي (12/5)، على الشاب الألماني “ميكائيل س” بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بتهمة تقديم الدعم لداعش.

وقام الشاب الذي اعتبرته المحكمة “حَدَثاً” بترجمة نصوص أجنبية من تسع لغات للتنظيم، خلال السنة الماضية، وتدقيق نصوص أخرى قبل نشرها، بعد تكليفه من “عضو ذو مركز حساس” في داعش.

وبحسب الصحيفة، فقد تم اعتقال “ميكائيل” قبل سفره المخطط إلى تركيا، ومن ثم إلى سوريا عام 2016، و اعترف أمام المحكمة بالتهم الموجهة له.

عكس السير