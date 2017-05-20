ألمانيا : السجن 5 سنوات للاجئ سوري أدين بالانتماء لتنظيم ” داعش “

أصدرت محكمة في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة، حكما على سوري يدعى “شعث المحمد”، بالسجن خمسة أعوام لتهم انتمائه لتنظيم إرهابي وخدمة التنظيم في موطنه والمساعدة في التخطيط لشن هجوم في برلين لم ينفذ بعد.

وأفادت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أنه خلال محاكمته في برلين، قال ممثلو الإدعاء إن المحمد، البالغ من العمر 20 عاماً، انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهو شاب في عام 2013 في سوريا قبل التماس اللجوء إلى ألمانيا قبل عامين.

ورأت المحكمة أن المحمد قام بتسريب معلومات حول «أهداف» في العاصمة الألمانية برلين للتنظيم الذي كان يجهز لشن هجوم هناك.

من جانبه، نفى المحمد جميع التهم الموجه اليه.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أنه لا توجد صلة بين التهم التي وجهت لالمحمد خلال المحاكمة وهجمات ديسمبر الارهابية في برلين التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها. (أ ش أ)

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