ألمانيا : الـ ” بوند سليغا ” على موعد مع أول ” حكمة ” في تاريخ الدوري

رقّى الاتحاد الألماني لكرة القدم “بيبيانا ستينهاوس” للتحكيم في الـ “بوندسليغا”، لتصبح بذلك أول امرأة تدير مباريات في دوري الدرجة الأولى في بلادها.

وقالت ستينهاوس التي تعمل ضابطة شرطة، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الألماني “لطالما حلمت بتحكيم مباريات كرة قدم إحترافية، والآن تحقق هذا الحلم وهذا بالطبع يشعرني بسعادة غامرة”.

وكانت ستينهاوس تدير في السابق مباريات في دوري الدرجة الثانية وعملت بعض المرات كحكم رابع في مباريات في “البوندسليغا”، كما شاركت في بطولات المونديال النسائية عام 2011 و2015 فضلاً عن دورة الألعاب الأولمبية 2012.

وأضافت ستينهاوس، التي تواعد الحكم الإنكليزي الشهير، هاورد ويب، بحسب ما ترجم عكس السير: “إنه حلم تحول إلى حقيقة، أنا أتطلع للمهام التي تنتظرني .. إنني متفهمة لما ينتظرني كأول امرأة (حكم) في البوندسليغا، حيث ستتم مراقبتي عن بشكل كبير من قبل الجماهير ووسائل الإعلام .. أنا معتادة على الضغوطات، ولكنني واثقة من أنني سأتأقلم بسرعة”.

وكانت ستينهاوس الحكم الذي طرد لاعب وسط فريق فورتونا دوسلدورف، الألماني التركي “كريم ديميرباي” (في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية عام 2015)، والذي تم إيقافه بعد ذلك 5 مباريات لاعتراضه على الطرد بالقول “لا مكان للنساء في كرة القدم الخاصة بالرجال”.

الجدير بالذكر أن مدرب المنتخب الألماني الأول يواكيم لوف، استدعى ديميرباي لتمثيل المنتخب الألماني، للمرة الأولى في بطولة كأس القارات، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة والشابة.

عكس السير