ألمانيا : سوء الأحوال الجوية يجبر عشرات المسافرين على المبيت في مطار هامبورغ

اضطر نحو 140 راكباً في مطار هامبورغ، شمالي ألمانيا، للمبيت على أَسرِّة خلوية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المتحدثة باسم المطار، شتيفاني هاردر، صباح السبت: ” كان لا بد من إلغاء 15 رحلة سفر و14 رحلة وصول”.

وقد أثرت هذه الإلغاءات منذ مساء أمس الجمعة على نحو 1500 راكب، عاد أغلبهم إلى منازلهم أو أقاموا في فنادق، وفقا لما صرحت به هاردر.

وتابعت هاردر أنه في بعض الأحيان اضطر ركاب بسبب العاصفة للبقاء في الطائرات الهابطة، “وعندما نتلقى تحذيرات من البرق، لا يتم السماح لعاملينا بالتواجد في المدرج وتخليص الأمتعة، كما لا يتم السماح للركاب بالنزول”.

وتحدثت هاردر عن الموقف مساء أمس قائلة إن الحالة المزاجية بين الركاب العالقين في الصالة كانت هادئة ” وكل واحد تفهم لماذا لم تتم مواصلة إجراءات العمل في المطار، بل إنها كانت مفاجئة إيجابية للكثيرين أن يتم إمدادهم بأَسرِّة خلوية وأغطية وطعام وشراب، وكان هناك راكب واحد فقط لم يرق له ما حدث”. (DPA)

عكس السير