ألمانيا : لاجئ سوري موهوب بالطهي تمنعه ” أسباب دينية ” من استغلال موهبته في التدريب المهني

سلطت صحيفة ألمانية الضوء على لاجئ سوري شاب، قاده شغفه بالطبخ، لإعداد الطعام بشكل طوعي، في مأوى للعجزة ببلدة “هاترمانسدورف”، شرقي ألمانيا.

وقالت صحيفة “أوست تورينغر تسايتونغ” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب السوري محمد عارفي (18 عاماً)، غادر مدينة دمشق منذ عامين، هرباً من الحرب، ومن الخدمة الإلزامية في الجيش النظامي.

وقضى محمد ثلاث ليال في مركز استقبال اللاجئين في بلدة “هيرمسدورف”، قبل أن تتنبه امرأة مصرية إلى أن الفتى يبلغ من العمر 16 عاماً فقط، لتبلغ دائرة الهجرة بذلك، وعليه قامت الدائرة بتحويله إلى مكتب الشباب في ميدنة نيكلسدورف، حيث بدأ بتعلم اللغة الألمانية.

وعلى الرغم من شغف محمد بالطبخ، إلا أنه يريد أن يبدأ تدريباً مهنياً للعمل كمساعد اجتماعي، وذلك بسبب عوائق دينية تمنعه من العمل طباخاً، وذلك “لأن المرء عليه أن يتعامل مع لحم الخنزير، وهو أمر مخالف للديانة الإسلامية”، بحسب الصحيفة.

ويحرص محمد على عدم هدر موهبته بالطبخ، حيث يقوم بتحضير الطعام بين الفينة والأخرى في عدة أماكن، آخرها كان في مأوى للعجزة، إذ قام بمساعدة أطفال آخرين بتحضير الطعام واستخدم التوابل العربية.

وختمت الصحيفة بقول محمد: “الطبخ هو فرصة جيدة لتبادل الثقافات”.

عكس السير