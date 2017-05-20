إنتر ميلان يغري مدرب موناكو براتب ضخم

يسعى نادي #إنتر_ميلان الإيطالي للاستفادة من خدمات والكفاءة العالية للبرتغالي ليوناردو جارديم، المدرب الحالي لفريق #موناكو الفرنسي، والذي صنع لنفسه اسماً كبيراً في أوروبا خلال الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن إدارة نادي إنتر ميلان، تقدمت بعرضٍ مغريٍ لجورج مينديز، وكيل أعمال جارديم، يتضمن حصول المدرب البرتغالي على راتبٍ سنويٍ ضخماً بقيمة 5 ملايين يورو، خالصة الضرائب.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن هذا العرض المغري، سيضع مسؤولي فريق موناكو أمام موقف صعب للغاية، لإقناع جارديم بالاستمرار مع نادي الإمارة بحسب صحيفة إيلاف ، وألتحق ليوناردو جارديم بموناكو في صيف 2014، قادماً من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ويرتبط بعقد مع النادي الفرنسي إلى غاية يونيو 2019.

وقاد جارديم نادي موناكو للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 17 عاما والثامنة في تاريخه، بعد بفوزه اعلى ضيفه سانت اتيان 2-0، الأربعاء الماضي،في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين، حيث رفع فريق الإمارة رصيده إلى 92 نقطة وتقدم قبل الجولة الأخيرة من المسابقة بفارق 6 نقاط على مطارده حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، نادي باريس سان جرمان.

ونجح جارديم أيضاً في قيادة موناكو إلى المربع الذهبي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري، حيث خرج من السباق على يد يوفنتوس الإيطالي.

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