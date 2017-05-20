إيران : روحاني يفوز بولاية رئاسية ثانية

فاز مرشح التيار الاصلاحي- المعتدل حسن روحاني، بولاية رئاسية ثانية في إيران بعد حصوله على قرابة 58.5 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية غير رسمية.

وخلال كلمة ألقاها بمبنى وزارة الداخلية في طهران، اليوم السبت، قال رئيس لجنة الانتخابات الايرانية علي أصغر أحمدي، إن روحاني حصل على 22 مليونًا و796 ألفًا و468 صوتًا من أصل 38 مليونًا و914 ألفًا و470 صوتًا.

وأوضح أحمدي أن مرشح المحافظين إبراهيم رئيسي حصل على 15 مليون و452 ألف و194 صوتًا في الانتخابات التي شهدتها البلاد أمس الجمعة.

فيما حصل المرشح المحافظ مصطفى مير، على 455 ألف 211 صوتًا، مقابل 210 آلاف و597 صوتًا لـ”مصطفى هاشمي طبا”، وفقًا لرئيس لجنة الانتخابات.

وأضاف أحمدي أنه “بحسب النتائج المذكورة، حصل روحاني على 58.5 في المئة من الأصوات، فيما حلّ رئيسي في المرتبة الثانية بحصوله على 39.7 في المئة”.

وأكّد أحمدي أن اللجنة ستُعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في إيران عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (+ 4:30 GMT).

وفي وقت سابق اليوم، أشار أحمد إلى أن إجمالي عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بلغ 40 مليون صوت. (ANADOLU)

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