السعودية : الملك سلمان يقلد ترامب وسام الملك عبد العزيز

قلد العاهل السعودي الملك سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الملك عبد العزيز السبت، خلال زيارة بدأها ترامب للرياض بهدف تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية.

وقلد الملك ترامب وسام الملك عبد العزيز الذهبي، وهو أعلى وسام مدني بالمملكة، خلال اجتماع بقصر اليمامة في العاصمة السعودية.

وقال العاهل السعودي، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة ستعزز التعاون بين البلدين وستحقق الأمن العالمي.

وكتب الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر باللغتين العربية والإنجليزية يقول “نرحب بفخامة الرئيس الأمريكي في المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا الإستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم”. (REUTERS)

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