السعودية تستقبل ترامب بحفاوة ( فيديو )

وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني/يناير.

وحطت طائرة الرئاسة في مطار الملك خالد عند الساعة 09,50 بالتوقيت المحلي (06,50 ت غ) وتوقفت أمام سجادة حمراء فرشت لاستقبال ترامب.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي الذي نزل من الطائرة مع زوجته ميلانيا التي ارتدت سروالا اسود فضفاضا مع قميص أسود.

وتظهر المملكة العربية السعودية حماسة كبيرة لاستقبال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وذلك من الأعلام والصور.

وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة بصفوف طويلة من الأعلام السعودية والأميركية، وباللوحات الضخمة التي جمعت صورتي العاهل السعودي الملك سلمان وترامب والى جانبهما شعار الزيارة “العزم يجمعنا”.

وعلى الواجهة الضخمة لمبنى الفندق الذي سيقيم فيه ترامب، يعكس عرض من الأضواء صورة البيت الأبيض على المبنى، قبل أن يتحول إلى معالم من السعودية، ثم يعكس صورتين كبيرتين للملك لسلمان ولترامب وبينهما يدان تتصافحان. (AFP)

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