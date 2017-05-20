قال مسؤول سعودي كبير السبت، إن المملكة ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإسلامية المتشددة على الإنترنت وذلك فيما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة للسعودية.

وقال محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومقرها السعودية للصحافيين إن المركز سيفتتح الأحد تزامناً مع زيارة ترامب. (REUTERS)

السعودية ستفتتح مركزاً رقمياً لمراقبة ” المتشددين ” على الإنترنت

قال مسؤول سعودي كبير السبت، إن المملكة ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإسلامية المتشددة على الإنترنت وذلك فيما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة للسعودية.

وقال محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومقرها السعودية للصحافيين إن المركز سيفتتح الأحد تزامناً مع زيارة ترامب. (REUTERS)

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