السعودية و أمريكا يوقعان اتفاقيات بقيمة 280 مليار دولار

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، اتفاقيات مشتركة بقيمة 280 مليار دولار، وفق ما أوردته قناة العربية.
وبحسب “العربية”، فإن الاتفاقيات الموقعة، تهدف في معظمها إلى توطين عديد الصناعات، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، وتستحدث مئات آلاف الوظائف بين البلدين.
وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال وقت سابق اليوم، زيارة رسمية إلى السعودية، تعد أولى زياراته الخارجية، منذ توليه الحكم في يناير/كانون ثاني الماضي.
وأوردت القناة على لسان مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، قوله، إن البلدين ستوقعان على اتفاقية نوايا صفقات سلاح للرياض بقيمة 110 مليار دولار أمريكي.
كانت شركة “ريثيون” الأمريكية و”الشركة السعودية للصناعات العسكرية” السعودية، وقعتا اليوم مذكرة تفاهم، يهدف من خلالها الطرفان إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة فيما بينهما في المجالات الدفاعية والتكنولوجية.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التعاون في المجالات الرئيسية التي تتطلبها السوق مثل: أنظمة الدفاع الجوي؛ والأسلحة الذكية، وأنظمة C4I؛ والأمن السيبراني لمنصات وأنظمة الدفاع، وتطوير منظومة الدفاع في المملكة.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (صندوق الثروة السيادي)، الأربعاء الماضي، إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، من المستهدف أن تكون ضمن أكبر 25 شركة في العالم بحلول 2030.
كنت أتمنى أن أبقى بعيداً عن التعليق ولكن هذا الخبر لايترك للإنسان مجال لقراءته دون إظهار غضبه واستنكاره من غباء هؤلاء العربان اللامتناهي . 280 مليار دولار منها 110 مليار لشراء أسلحة ؟؟؟؟ الله لايعوض عليكم يا أغبياء . إلى متى أيها البغال ستبقون معتوهين متخلفين عقلياً يضحك عليكم سمسار كهذا الذي نصّبه أصحاب المصالح وأصحاب معامل الاسلحة الذين يلعبون بعقولكم ويوهمونكم بأن هناك عدوّاً خطيراً يتربص بكم ؟؟؟ والله لو كانت هذه الاموال تصرف على تطوير بلدكم وتحويلها إلى بلد صناعي لإنتاج المنتجات الضرورية كالآلات على اختلاف أنواعها أو القطارات كما فعل الاذكياء الصينيون مثلاً لكنت صفّقت لكم وأثنيت عليكم . والله لو صرفت هذه الاموال على أطعام الاطفال الجياع في هذه الكرة الارضية أو توفير الامكانيات لهم لمنع انتشار الامراض الفتاكة لاحترمتكم ورفعت لكم قبعتي ..ولكن هيهات أن تصبحوا بشراً يمتلكون ما يسمى بالدماغ في هذه الكرة الفارغة التي تقع فوق أكتافكم ….. 280 مليار دولار ؟؟؟؟!!!! منها 110 مليار أسلحة ؟؟؟ ياويلكم من الله …
Shame!