السعودية و أمريكا يوقعان اتفاقيات بقيمة 280 مليار دولار

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، اتفاقيات مشتركة بقيمة 280 مليار دولار، وفق ما أوردته قناة العربية.

وبحسب “العربية”، فإن الاتفاقيات الموقعة، تهدف في معظمها إلى توطين عديد الصناعات، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، وتستحدث مئات آلاف الوظائف بين البلدين.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال وقت سابق اليوم، زيارة رسمية إلى السعودية، تعد أولى زياراته الخارجية، منذ توليه الحكم في يناير/كانون ثاني الماضي.

وأوردت القناة على لسان مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، قوله، إن البلدين ستوقعان على اتفاقية نوايا صفقات سلاح للرياض بقيمة 110 مليار دولار أمريكي.

كانت شركة “ريثيون” الأمريكية و”الشركة السعودية للصناعات العسكرية” السعودية، وقعتا اليوم مذكرة تفاهم، يهدف من خلالها الطرفان إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة فيما بينهما في المجالات الدفاعية والتكنولوجية.

وتتضمن مذكرة التفاهم، التعاون في المجالات الرئيسية التي تتطلبها السوق مثل: أنظمة الدفاع الجوي؛ والأسلحة الذكية، وأنظمة C4I؛ والأمن السيبراني لمنصات وأنظمة الدفاع، وتطوير منظومة الدفاع في المملكة.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (صندوق الثروة السيادي)، الأربعاء الماضي، إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، من المستهدف أن تكون ضمن أكبر 25 شركة في العالم بحلول 2030.

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